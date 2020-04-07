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Ветеринары призывают людей, уверенных или подозревающих, что они инфицированы вирусом COVID-19, с осторожностью общаться со своими питомцами, сообщает LA PRESSE.

В некоторых редких случаях животные были заражены после тесного общения с хозяевами, утверждают ветеринары. В то же время ничто не указывает на то, что вирус передается от животных к людям.

В настоящее время не существует достаточного количества научных данных, чтобы достоверно судить о происхождении вируса.

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