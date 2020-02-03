Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в России, получат бесплатные мобильные телефоны. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что в телефоне будут записаны номера для связи с профильными ведомствами и волонтерами.

«Очень важно, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости ничего искать, и, имея на руках телефон, он сможет нажать на тревожную кнопку. Это важно, потому что не вся территория нашей страны охвачена интернет-покрытием, а сотовая связь работает практически по всей стране», — приводит его слова ТАСС в понедельник, 3 февраля.

Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы сделать эфирное время для пользователей устройств бесплатным.

Кроме того, партия «Единая Россия» и волонтеры намерены объединить усилия для персонального ухода за каждым фронтовиком. По словам Хинштейна, в каждом регионе будет назначен руководитель для координации усилий.

«Наша задача — сделать всё, чтобы каждый день этих людей был максимально счастливым», — заявил он.

Также партия поддержит другие проекты, которые посвящены 75-летию Победы, в частности «Диктант Победы», конкурс школьных музеев истории и др.

14 января сообщалось, что власти Башкортостана намерены ввести новую госуслугу для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Пожилых людей обеспечат персональными помощниками.