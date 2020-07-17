Российские ветераны потребовали уволить журналистку Ксению Собчак с «Первого канала». Об этом члены партии «Ветераны России» написали в обращении к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту.

«Собчак Ксения Анатольевна несостоятельна как российский общественно-политический деятель и журналист, занимающийся в своих публичных выступлениях и видеоматериалах «разжижением мозгов» нашей молодежи и системно насаждающий правовой нигилизм», — пишут «Ветераны России» на своем сайте.

Журналистку просят уволить с федерального канала, где она ведет передачу «Док-ток».

Недовольство партии вызвало то, что Собчак призывает вернуть Крым Украине. Так она агитирует «к изменению государственных границ России», считают в партии. Не понравилось и то, что девушка встала на защиту арестованного за госизмену Ивана Сафронова. Наконец, журналистка призывала игнорировать голосование по поправкам в Конституцию и даже выпустила об этом целый фильм, отмечают «Ветераны России».

В тексте обращения указано, что партийцы уже написали лично к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Они попросили возбудить против Собчак уголовное дело. Также ветераны направили запрос Генпрокурору Юрию Чайке.