Ветераны Великой отечественной войны были переселены из дома в Сочи, на который журналист пожаловался Путину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Ветераны были переселены в квартиры с правом приватизации, заявили в администрации.

После расселения ветеранов в квартиры необходимость в использовании помещений, выделенных для хозяйственно-бытового и социального обслуживания, отпала. После этого они были предоставлены работникам бюджетной сферы и муниципальным служащим.

На данный момент в доме проживают несколько вдов ветеранов и люди, которых законодательство приравнивает к участникам войны, однако непосредственно ветеранов Великой отечественной или инвалидов в доме нет.

Ранее в ходе Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист заявил, что дома, построенные для проживания ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, используются чиновниками Краснодарского края в личных целях.

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