Несколько сотен ветеранов приднестровского конфликта проводят акцию протеста в центре Кишинева, требуя отставки президента Игоря Додона и премьера Иона Кику, передает с места событий корреспондент Mpravda.com.

Ветераны недовольны тем, что правительство не предоставило им социальные льготы, которые обещало выделить после схожих протестов в марте и мае этого года. Схожий протест прошел в четверг, не обошлось без стычек с полицией, в результате было заведено уголовное дело из-за массовых беспорядков.

Сегодня толпа протестующих вновь собралась у здания парламента. Люди скандируют: «Отставка», «Додон – предатель», «Народ – это мы». В то же время сотрудники полиции установили колонки вокруг сквера, где проходит протест, они призывают протестовать мирно.

«У властей больше нет смелости, долой их диктатуру, нас толкают в нищету, мы не хотим это терпеть. Остаются в силе наши требования, мы готовы еще сесть за стол переговоров, но сейчас мы отстаиваем нашу свободу», — заявил журналистам один из организаторов, член Национального совета ветеранов Константин Ковриг.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.