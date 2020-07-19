Ветераны конфликта в Приднестровье намерены собраться на следующей неделе у здания парламента, чтобы поддержать вотум недоверия правительству Иона Кику, передает корреспондент Mpravda.com.

Депутаты партии «Платформа «Достоинство и правда» вместе с депутатами партии «Действие и солидарность» в четверг зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия правительства будет рассмотрена на следующей неделе в присутствии премьера и его кабинета министров.

«Мы считаем, что это правительство должно уйти, поэтому соберемся в четверг, чтобы поддержать вотум недоверия правительству Кику. Призываем всех присоединиться к нам, не только ветеранов, но и всех неравнодушных. Если дата заседания парламента изменится, то мы сообщим об этом дополнительно», — заявил со сцены один из организаторов.

Около трехсот участников приднестровского конфликта в воскресенье провели протест в центре Кишинева. Ветераны недовольны тем, что правительство не предоставило им социальные льготы, которые обещало выделить после схожих протестов в марте и мае этого года. Схожий протест прошел в четверг, не обошлось без стычек с полицией, в результате было заведено уголовное дело из-за массовых беспорядков. Теперь ветераны требуют и отставки властей.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.