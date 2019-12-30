Председатель Совета ветеранов городского округа Истра Анатолий Тарелкин от лица местных ветеранов в беседе с «Известиями» выразил недовольство демонтажом фотографий фронтовиков в преддверии Нового года со Стены Памяти на одной из центральных улиц города. Место фотографий заняла новогодняя инсталляция, пишет портал «Истра.рф».

Тарелкин подчеркнул, что ничего не имеет против самой новогодней инсталляции. Больше всего ветеранов оскорбило то, что фотографии убрали без предупреждения, не объяснив дальнейшую судьбу плакатов.

«Мы в принципе не против новогодней инсталляции. Если вы предварительно оповестите людей. Условно говоря, мы снимаем портреты ветеранов с этой Стены Памяти, поскольку новогодняя инсталляция загораживает. Мы этим временем воспользуемся и отреставрируем слегка фотографии. И об этом за неделю оповестить в СМИ. А получилось, что просто пришел мужик в телогрейке, отодрал эти плакаты и увез… Мало того что наплевали на ветеранов, но сам стиль работы немного удивляет администрации», — сказал председатель истринского Совета ветеранов.

На произошедшее, по его словам, «довольно бурно» отреагировала местная общественность. В Совет ветеранов городского округа Истра стали поступать обращения.

«Без внимания мы это не оставляем. Мне звонили несколько директоров школ, которые узнали о произошедшем от учеников. Они просили пояснений… На меня сейчас вышел председатель Московского областного совета ветеранов (Виктор Пикуль. — Ред.). Он сейчас едет в Дом правительства Московской области. Возможно, от него попросят какие-то комментарии», — отметил Тарелкин.

В свою очередь, сам председатель истринского Совета ветеранов устно обратился в различные инстанции администрации.

«Общался с начальником информационного управления, с начальником управления культуры. Также один из замов главы администрации Истры Татьяна Бикмухаметова обещала мне перезвонить», — сказал Анатолий Тарелкин.

По его словам, как результат, на 10 января в местном Доме ветеранов наметили совещание с привлечением общественности, на котором будет поднят вопрос демонтажа фотографий.

Летом президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года памяти и славы. Ранее в декабре Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой подготовить предложения по выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.