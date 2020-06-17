Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». Об этом заявил зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.

«Это уже не первая выходка. Эти ребята всё лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Жалобы писать — недостойное десантника дело. А встретимся — я первый ему врежу, куда он заслуживает. Хватить с ними сюсюкаться», — сказал он в комментарии телеканалу «360».

Недовольство выразил и председатель правления Свердловской региональной организации РСВА Виктор Бабенко, добавляет «Газета.ру». На своей странице в Facebook он написал, что «подобным выходкам в нашей стране не место» и «такие народные артисты нам не нужны».

«Особенно неприятно, что Филипп Киркоров выложил видео в интернет именно в этот год, когда мы всей страной отмечаем 75-летие Великой Победы и 90-летие ВДВ. Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России. Красу и гордость нашей армии позорить непозволительно, и ты, Киркоров, за это ответишь», — написал он.

Извиниться за скетч Киркорова ранее призвал глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. Он отметил, что артист оскорбил два главных символа десантников — берет и тельняшку, и напомнил о поговорке «не буди лихо, пока оно тихо».

Юмористический ролик был опубликован в Instagram певца. Киркоров сыграл десантника, который звонит бывшему сослуживцу. При этом в его монологе содержатся двусмысленные высказывания.

Представитель артиста отметила, что съемка велась для юмористического скетч-шоу и Киркоров не является его автором. В связи с этим она предложила направить все вопросы по сценарию режиссеру программы «В маске-шоу».