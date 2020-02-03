Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что вопрос обеспечения ветеранов средствами связи прорабатывается совместно с Минкомсвязи.

Как пояснил депутат, для финансирования инициативы планируется привлечь мобильных операторов. Каждый аппарат, предназначенный для выдачи ветерану, будет оснащён большой тревожной кнопкой, которая позволит моментально связаться с экстренными службами или с волонтёрами, передаёт РБК.

Телефоны требуются максимально простые в эксплуатации — это будут кнопочные модели с максимально большими кнопками, поскольку мы понимаем, что самому молодому участнику войны 93 года, — разъяснил Хинштейн.

Также «Единая Россия» собирается закрепить за каждым ветераном личного волонтёра, который будет приходить на помощь в любой момент, когда фронтовику потребуется помощь.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство обороны РФ инициировало принятие федерального закона об исчислении пенсий участникам Великой Отечественной войны, который значительно повысил размер выплат фронтовикам. Как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии, посвящённой посланию президента Федеральному собранию, заявил, что ветераны ВОВ будут получать в среднем на 10 тысяч рублей больше ежемесячно.

Видео дня. Кто следующий из чиновников поплатится за хамство