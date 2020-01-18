Ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям выплатят по 75 тыс. рублей единовременно, труженики тыла получат по 50 тыс, заявил президент России Владимир Путин в субботу, 18 января.

«Мы всегда поддерживали материально ветеранов, обычно это была выплата к празднику — 10 тысяч рублей для ветеранов и 5 тысяч для тружеников тыла. Я сегодня встал, думал об этом — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 000 рублей для ветеранов и 50 000 для тружеников тыла», — сказал глава государства во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны в музее обороны и блокады Ленинграда.

Путин также лично наградил нескольких человек из присутствующих медалями в честь 75-летия Победы. Он отметил, что награды получат все ветераны, несмотря на их место жительства — в России или за рубежом, передает корреспондент «Известий».

Ранее в этот же день российский лидер посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина». Помимо этого, он возложил цветы к братской могиле, в которой захоронили его брата, который, будучи ребенком, погиб в блокадном Ленинграде.

После окончания памятной церемонии президент пообщался с горожанами, собравшимися у монумента.

Кроме того, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, установленному в память о более чем 60 тыс. героях, отдавших свои жизни за спасение Ленинграда.