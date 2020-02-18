Сотовые операторы поддержали предложение об обеспечении всех ветеранов бесплатной мобильной связью. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Фактически мы говорим о том, что ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни, — цитирует Шадаева «Интерфакс»

Отмечается, что данная инициатива принадлежит «Единой России». Операторы «большой четверки» и ведущие телекоммуникационные компании поддержали её.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские военные, заслужившие госнаграды, получат скидки в сетевых магазинах от 3 до 20%. Кассы начнут автоматически считывать скидку с зарплатной карты со специальным штрихкодом.

Уже известно, что в проекте поучаствуют «Армия России», «Военторг» и Промсвязьбанк. Сейчас ведутся переговоры с Х5 Retail Group. Отмечается, что к проекту может присоединиться Газпромбанк.

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