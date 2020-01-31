Ветеран Курской битвы Петр Пермяков отметил 100-летний юбилей. Поздравить его в зал Дома детского творчества саратовского села Золотое пришли почти все односельчане.

Петра Ильича призвали в ряды вооруженных сил СССР в 1941 году в 12-ю минометную бригаду Резерва Главного Командования. Он до сих пор помнит те дни, когда шли бои с врагом: особенно Курскую битву в 1943 году. Петр Ильич прошел всю войну связистом — от рядового до старшего сержанта. Победу встретил в Дрездене.

Вернувшись в родное село, начал работать в Золотовской средней школе учителем немецкого языка и биологии. Немецкий знали все его ученики, ведь на уроке он говорил только на нем.

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