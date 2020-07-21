Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал всех посмотреть фильм «Земляне».
«По-видимому, спецслужбы Украины доложили Зеленскому, что они не могут решить проблему ни путем переговоров, ни силовым путем. И если они поняли, что без большого количества погибших заложников эту операцию не удастся провести, то, по всей видимости, они согласились на этот акт капитуляции и Зеленский будет выполнять требования», — сказал Гончаров.
«Но это уже проблема политическая, а не украинских спецслужб, которые не смогли решить проблему», — добавил он.
Мужчина в центре Луцка захватил автобус с 20 пассажирами, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. В частности, он требовал, чтобы Зеленский призвал граждан посмотреть фильм «Земляне».
«Людей много, полный автобус…»: захват заложников в Луцке1 из 9
Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.2 из 9
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.3 из 9
Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.4 из 9
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.5 из 9
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.6 из 9
Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".7 из 9
Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".8 из 9
Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.9 из 9
Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.
1 из 9
Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
2 из 9
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.
3 из 9
Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.
4 из 9
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.
5 из 9
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.
6 из 9
Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".
7 из 9
Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".
8 из 9
Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.
9 из 9
Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.