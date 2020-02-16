Советский Союз совершил ошибку, когда полностью вывел войска из Афганистана. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал президент Фонда ветеранов Афганистана, участник афганской войны Сергей Бобрецов.

«Наверное, было неправильно, что мы сразу вывели всю группировку», — сказал ветеран. По его мнению, стоило оставить часть войск для поддержания того режима, который установился в Афганистане на момент окончания войны. Собеседник агентства добавил, что отсутствие советских военных в стране привело в итоге к казни лидера афганских демократов Мохаммада Наджибуллы и приходу к власти исламистского движения «Талибан» (запрещено в России).

Само же решение о выводе войск Бобрецов оценивает положительно. «В условиях проходящей перестройки это было необходимо», — отмечает ветеран. Война в Афганистане и неправильная политика советских властей послужили одной из причин распада СССР, считает собеседник агентства.

15 февраля отмечается 31-годовщина вывода советских войск из Афганистана. Война длилась с 1979 по 1989 годы. СССР в конфликте поддержал правительство Афганистана; США и их союзники встали на сторону афганских моджахедов.

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