В столице и области ветер повалил 130 деревьев, также повредил более 20 автомобилей, сообщили в экстренных службах.

Накануне в Москве прошли сильный дождь, гроза и ветер, в результате чего в городе упали 36 дерева, которые повредили 12припаркованных у них машин. В Московской области спасатели обнаружили 94 поверенных дерева, упавший щит, а также 11 поврежденных авто. Около 500 жилых домов оказались обесточены.

Также на Новотушинской области в Красногорске порывом ветра перевернуло палатку, в результате чего пострадала женщина.