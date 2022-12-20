К вопросу покупки идеального ортопедического матраса стоит подходить максимально ответственно. Определившись с категорией, наполнителем и размером, не забудьте учесть и ваши индивидуальные особенности. Максимально возможная нагрузка на матрас, исходя из веса спящего (или пары), а также особенности вашего здоровья и возраст – важные критерии выбора. Больше знаешь – крепче спишь.

Как приобрести идеальный матрас Матролюкс на кровать?

Согласитесь, что вряд ли один и тот же матрас может быть удобным и «здоровым» для взрослого, и для новорожденного. Выбирая матрас Матролюкс в каталоге https://magdek.com.ua/matrasi-matroluxe, не стоит забывать, что в каждой возрастной группе человек имеет свои потребности:

С рождения и до 3 лет обязательно, а затем до 16 лет очень желательно пользоваться специальными экстражесткими детскими матрасами, разработанными специально под потребности растущего позвоночника. Такой моделью является, например, кокосовый матрас Ранго Матролюкс.

Организм продолжает расти до 25 лет, а потому требует для позвоночника повышенную жесткую фиксацию. Останавливать выбор стоит на изделиях повышенной или средней жесткости. Выбор мягкой модели для спящего до 25 лет может привести к неправильному формированию спины и скелета в целом, вызывая болевые ощущения.

После 25 и примерно до 50 лет тело человека не претерпевает существенных анатомических изменений, поэтому достаточно учитывать привычный образ жизни и индивидуальные потребности организма. Если какие-либо проблемы в здоровье отсутствуют, вы можете выбрать абсолютно любой матрас, вне зависимости от уровня жесткости, опираясь лишь на собственные предпочтения.

Людям старше 50 лет необходим повышенный уровень комфорта во время сна, поскольку в этом возрасте особенно важным является хорошее кровообращение. Специалисты рекомендуют особое внимание уделять мягким или беспружинным моделям со средней жесткостью, если нет особых рекомендаций от врачей-ортопедов. Таким матрасом является Латекс Дуал Нью Матролюкс.

Вторым важным параметром, на который стоит обращать внимание, является вес спящего:

При массе тела 40-60 кг рекомендуется ограничиться мягкой моделью или матрасом средней жесткости, не забывая, конечно, про возрастные рекомендации.

Для весовой категории в 60-90 кг подходящей считается любая жесткость изделия, поэтому решение принимается исходя из возраста и личных требований.

С весом свыше 90 кг рекомендуем обратить внимание на жесткие модели, оснащенные качественными пружинными блоками.

Не стоит забывать, что каждый производитель указывает весовые ограничения на каждую модель матраса – пользуйтесь этой информацией. Помните, подходящая для одного человека модель может категорически не подходить другому. Именно поэтому при покупке не следует останавливать выбор на первом попавшемся или расхваленном знакомыми товаре.

Чтобы подобрать идеальную для себя модель на сайте magdek.com.ua, достаточно учесть свои возраст, вес, врачебные предписания и личные пожелания, а если определиться вам все еще сложно – обращайтесь за консультацией к менеджерам интернет магазина «Магдек». Звоните!