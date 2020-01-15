Холдинг «Вертолеты России» передал авиакомпании «Алроса» два вертолета Ми-8МТВ-1 производства ПАО «Казанский вертолетный завод». Их будут применять в Якутии, сообщает пресс-служба компании.

Вертолеты предназначены для перевозки пассажиров и грузов, а также для дежурства по программе санитарной авиации. Ми-8МТВ-1 может перевозить 23 пассажира, также есть места для последующего оснащения салона медицинским модулем. Машины также доработаны под установку внешней подвески и бортовой стрелы с лебедкой (ЛПГ-150М), уточняет телеканал «Звезда».

Ми-8 является самым массовым двухдвигательным вертолетом в истории. С начала эксплуатации было построено более 12 тыс. этих машин в десятках модификаций, в том числе транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Ми-8МТВ-1 — модернизированный высотный транспортный вертолет. Динамический потолок увеличен в нем до 6 тыс. м. Максимальная скорость — до 250 км/ч. Машина имеет только гражданское назначение.

14 января сообщалось, что сотрудники ГИБДД в Новосибирской области помогли посадить вертолет на автомобильную трассу ради спасения пожилой женщины с инфарктом. Временно перекрыв движение транспорта, экипаж ДПС оказал содействие в посадке вертолета на участке автодороги.