Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону с генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии Акселем Кенесом ряд международных тем и региональных проблем в свете их рассмотрения в Совете Безопасности ООН, включая ближневосточное урегулирование и ситуацию с Договором по открытому небу, сообщили в МИД РФ.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, телефонный разговор состоялся по инициативе бельгийской стороны.

«В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем и региональных проблем в свете их рассмотрения в Совете Безопасности ООН. Особое внимание Вершинин и Кенес уделили вопросам, связанным с ближневосточным урегулированием, иранской ядерной программой, ситуацией в Сирии и Договором по открытому небу», — подчеркнули в министерстве.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века». По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.