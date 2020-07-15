Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол США в РФ Джон Салливан обсудили урегулирование в Сирии и Ливии, выразив заинтересованность в координации подходов Москвы и Вашингтона по этой проблематике.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов повестки дня СБ ООН. Были, в частности, рассмотрены усилия по обеспечению долгосрочного урегулирования в Ливии и Сирии на основе уважения суверенитета, единства и территориальной целостности этих стран», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Выражена взаимная заинтересованность в координации подходов России и США по этой проблематике»,- добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.