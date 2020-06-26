Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в пятницу обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали по телефону ситуацию в Сирии и необходимость оказания гуманитарной помощи народу этой страны, сообщает российский МИД.

«Стороны обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость содействия политическому процессу в стране на основе резолюции 2254 СБ ООН, а также оказания неполитизированной гуманитарной помощи сирийскому народу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.