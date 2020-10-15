Как говорят специалисты, исход для заразившихся во многом зависит от имеющихся проблем со здоровьем.

Врачи давно предупреждают — люди с хроническими заболеваниями подвергаются особенному риску при заражении коронавирусом. Как рассказал журналистам глава Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто, сейчас уже ясно — риск тяжелого течения во многом зависит от сопутствующих патологий.

И одна из самых больших угроз — ожирение. Согласно выводам российских специалистов, наличие ожирения увеличивает в семь раз риск тяжелого течения COVID-19. Риск смерти при этом растет в девять раз.

Есть и другие «отягчающие обстоятельства», на которые обращают внимание врачи. Это дефицит витамина D, сердечно-сосудистые заболевания, любые факторы, снижающие иммунитет. Это может быть возраст, поэтому к группе риска относят всех людей старше 65 лет, и различные хронические заболевания: онкология, воспалительные процессы.

Еще один интересный факт: дефицит витамина выявлен у 71,3% зараженных коронавирусной инфекцией, у 36,3% — тяжелый дефицит. То есть, нехватка этого витамина определенно имеет влияние на восприимчивость к COVID-19.

Сейчас количество случаев заражения в мире превышает 38,5 миллиона человек. Жертвами пандемии уже стали более миллиона людей.

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