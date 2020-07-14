После расставания с Ефременковой Мондезир открыто признается, что сильно соскучился по возлюбленной. Юлия вторит ему, оставляя в соцсетях сообщения о том, как тяжело она переживает разрыв. Ребят вполне можно понять, так как их связывают весьма продолжительные отношения, длившиеся более года. Недавно Свет-Амур поведал в Инстаграм о возможном примирении с Юлей и рассказал о своей попытке сделать первый шаг в направлении к воссоединению.



Молодой человек написал Ефременковой, а потом и позвонил, но его усилия не увенчались успехом, так как девушка явно дала понять, что давать ему очередной шанс в ее планы не входит. После этого Мондезир быстро сдался и заявил, что не видит смысла бороться за свою любовь. Однако он упомянул, что вряд ли в ближайшее время его сердце станет открытым для других отношений.



Также Свет-Амур поделился планами на будущее, рассказав о намерении работать тренером в спортивном клубе, где он сам собственно и занимается. Еще одна попытка наладить общение была предпринята парнем в тот день, когда Юлия приезжала за вещами на их съемную квартиру. Но разговор ребят закончился на заявлении девушки о том, что она ни при каких обстоятельствах не желает впускать в свою жизнь рукоприкладство.