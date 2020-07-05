Жительницу Франции Донну Поре, вернувшуюся из трехмесячного карантина в свою квартиру, напугала «картошка-мутант», проросшая в ее жилище. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Девушка купила картошку в марте до начала пандемии коронавируса, после введения карантина она выехала из своего жилища в городе Кан, оставив овощи на кухне.

Вернувшись домой три месяца спустя, она с ужасом обнаружила, что картофель пустил побеги, напоминающие щупальца, распространившиеся по квартире. «Когда я открыла входную дверь, я заметила странное очертание в задней части кухни. Поскольку свет был выключен, а ставни опущены, я не сразу поняла, что это картошка», — рассказала Поре.

Открыв ставни и увидев «необычное зрелище», девушка «пришла в ужас», однако вскоре она поняла, что это всего лишь побеги картофеля. Поре добавила, что ей пришлось убирать клубни в течение нескольких часов.