Ситуация с коронавирусом нового типа в США снова ухудшилась: за сутки было выявлено 55 274 новых случая заражения. Это новый рекорд по числу зараженных за одни сутки с начала пандемии COVID-19, и в ряде штатов власти снова ввели карантин.

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Как считает специалист в области китайской медицины Машаллах Мехтиев, причина новой вспышки коронавируса в США может быть в комбинации двух факторов.

— В случае с Америкой можно смело утверждать, что новый пик заболевания связан именно с большими скоплениями людей, в том числе и на протестах, и преждевременным снятием карантинных мер, — сказал эксперт.

Известно, в Соединенных Штатах больше месяца продолжаются массовые демонстрации сторонников движения против дискриминации «черных» (Black Lives Matter).

Единственный способ побороть повторную вспышку — вернуться в режим самоизоляции, подчеркнул Мехтиев.

При этом президент США Дональд Трамп объясняет вспышки массовым тестированием населения.

— Повышение числа выявленных случаев коронавирусной инфекции является прямым следствием действия невероятно качественной системы тестирования, которая у нас лучше, чем в любой другой стране. Я считаю, что это — отличная новость, — написал он в Twitter.

По его словам, процент смертности в США резко упал, а все заболевшие — молодые люди, которые легко переносят болезнь и быстро выздоравливают.

Как считает глава Минздрава Михаил Мурашко, после пандемии коронавируса нового типа россияне смогут вернуться к полноценной жизни не раньше февраля.