Глава КПРФ Геннадий Зюганов поспорил с утверждениями об иждивенчестве россиян и призвал вернуть народу то, что раньше ему принадлежало. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как писал «Рамблер», ранее Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал иждивенчество «стратегией выживания» многих жителей СССР. По его мнению, именно тоской по иждивенчеству можно объяснить ностальгию по Советскому Союзу.

«Меньше работай (работа не волк), тащи домой каждый гвоздь (ты тут начальник, а не гость!), получи спецпаек, обойти всех в очереди», — так Гращенков описал правила жизни в СССР.

Эксперт заявил, что благами рыночных отношений смогли воспользоваться только около десяти процентов россиян, остальные работают на частный бизнес, где просто так ничего получить нельзя.

Гращенков допустил, что обнищание населения и новое желание «отобрать и поделить» могут привести к социальному взрыву.

Зюганов с мнением Гращенкова не согласился и заявил, что желание поделить богатства «вписавшихся в рынок эффективных собственников» — это не иждивенчество, а национализация.