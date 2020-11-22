Американские медики вернули к жизни 45-летнего туриста Майкла Кнапински, скончавшегося в реанимации. Он не проявлял признаки жизни в течение 45 минут.

пациент

Мужчина вместе с другом катался на лыжах в национальном парке Маунт-Рейнир. Они разделились, и в какой-то момент произошел несчастный случай: из-за метели мужчина заблудился и упал без сил. Спасатели нашли Кнапински замерзшим и без сознания.

В больницу его привезли чуть живого, и вскоре сердце пациента остановилось. Врачи возвращали его к жизни целых 45 минут, и им это удалось.

Удивительно, что мозг пациенте практически не пострадал. Когда американец пришел в себя, то поблагодарил медиков за свое спасение.

По нормативам медики должны проводить реанимационные мероприятия (массаж сердца, искусственное дыхание) в течение 30 минут от начала. Если за это время вернуть человека не удалось, то констатируется смерть.

По словам врачей, спасавших Майкла, он был без сознания, у него было сильное переохлаждение. Они подключили пациента к аппарату ЭКМО, который перекачивает кровь из организма и насыщает ее кислородом, прежде чем закачать обратно. Органы Кнапински были так холодны, что могли работать с меньшим количеством кислорода. Именно это дало врачам больше времени на перезапуск сердца пациента.

Врачи говорят, что со временем их чудо-пациент полностью восстановится.

Как пишут СМИ, Майкл Кнапински занимается волонтерством: он строит дома для приемных детей.