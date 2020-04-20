СПОРТ

Вернувшихся в Ухань футболистов местного клуба встретили десятки фанатов

09:54 20/04/2020

Футболисты китайского клуба «Ухань» приехали в родной город после трехмесячного перерыва, передает телеканал «МИР 24». Спортсмены были вынуждены покинуть Ухань 2 января, когда город стал центром вспышки коронавируса.

Сегодня на вокзале игроков встретили десятки болельщиков. Футболисты находились в Испании, а 16 марта вернулись в Китай. Когда обстановка в Ухане стабилизировалась, команде разрешили приехать в город. Уже через два дня футболисты возобновит тренировки.



