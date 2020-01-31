Туристка, вернувшаяся из Китая в Ивановскую область, доставлена в больницу с острой респираторной вирусной инфекцией.

Инцидент произошёл в городе Кинешма, передаёт РИА Новости. Женщина была госпитализирована с высокой температурой, однако позднее она нормализовалась. Результаты анализов пациентки ещё не готовы.

По данным региональных властей, из КНР приехали три человека.

NEWS.ru писал, что в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом в Тюменской области и Забайкальском крае. Заболевшие — граждане Китая.

К 31 января в зарегистрировано более 9,6 тысяч случаев заражения в Китае. Количество жертв превысило 200 человек, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, скончались 43 человека.

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