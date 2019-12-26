Верховный Суд России признал законным решение о ликвидации движения «За права человека» в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Решение о ликвидации общероссийского общественного движения «За права человека» признать законным», — отмечается в апелляционном определении коллегии Верховного суда по административным делам. Решение о ликвидации вступило в силу.

Организация работала с 1997 года под руководством Льва Пономарева. В феврале она была признана Минюстом иностранным агентом в связи с финансированием из-за рубежа.

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