Верховный суд России признал законной ликвидацию организации «За права человека» правозащитника Льва Пономарева. Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

1 ноября текущего года Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «За права человека».

Движение Пономарева было включено в реестр НКО-иноагентов 12 февраля 2019 года. Факт соответствия организации признакам иноагента был установлен в ходе внеплановой проверки. В декабре 2014-го движение уже признавали НКО-иноагентом, однако спустя год организацию из перечня исключили после еще одной внеплановой проверки.