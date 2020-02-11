Верховный суд России предложил включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну). Об этом сообщил во вторник, 11 февраля, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

По его словам, российские суды имеют достаточный опыт рассмотрения дел присяжными заседателями. Как добавил Лебедев, он считает возможным распространить процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и на преступления в сфере бизнеса, в которых отсутствуют сведения о гостайне, сообщает ТАСС.

В конце января президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей. Подготовить предложения главой государства предложено в срок до 1 июня текущего года.