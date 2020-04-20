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Верховный суд первым среди российских судов начинает рассматривать дела по интернету, стороны смогут участвовать в заседании из дома, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.
«Технология веб-видео-конференц-связи позволяет уже сейчас … участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе и даже дома … Завтра Верховный суд проведет несколько судебных процессов с использованием веб-видео-конференц-связи», — сказали в пресс-службе.
Предполагается, что такой порядок будет способствовать "уменьшению рисков распространения COVID-19".
Как уточнили в пресс-службе, в создании такого формата заседаний принял участие российский производитель техники "Винтео". Участники процесса должны заблаговременно направить в суд заявление и документы, подтверждающие полномочия, а также пройти аутентификацию через портал госуслуг.
«Участнику судебного заседания направляется в личный кабинет и на электронную почту гиперссылка на подключение к виртуальному залу судебного заседания Верховного суда», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что технология актуальна не только в период пандемии, в дальнейшем она позволит, например, участвовать в заседании лицам с ограниченными возможностями.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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