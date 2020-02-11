Директор парка львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков был освобожден из-под стражи решением Верховного суда республики во вторник, 11 февраля.

«Суд постановил: постановление Белогорского районного суда изменить, Зубкову Олегу Алексеевичу изменить меру пресечения в виде заключения под стражей на запрет определенных действий», — приводит «РИА Новости» решение судьи.

Запрет определенных действий предполагает запрет покидать жилое помещение с 22 до 6 часов утра, а также запрет на общение по поводу уголовного дела с его участниками, кроме адвокатов и контролирующих органов.

Зубков был освобожден из зала суда сразу после оглашения приговора. В комментарии журналистам он поблагодарил главу республики Сергея Аксенова за личное поручительство, а также всех, кто его поддерживал.

Директор сафари-парка «Тайган», который располагается в Белогорском районе Крыма и где свободно проживают около 60 львов, был арестован на два месяца в зале суда 3 февраля.

Арест Зубкова связан с уголовным делом, возбужденным по факту травмирования посетительницы «Тайгана» львом. Инцидент произошел в 2018 году, когда в ходе экскурсии и фотографирования лев укусил 46-летнюю женщину, приехавшую из Кирова. Тогда пострадавшую госпитализировали.

5 декабря 2019 года Белогорский районный суд Крыма на месяц приостановил деятельность парка львов «Тайган». Причиной стал, в частности, просроченный корм для хищников.

21 января 2020 года директор парка сообщил, что зверинец останется закрытым на неопределенный срок.

Парк «Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов и других животных. В основном там содержатся крупные млекопитающие. Сейчас там обитают более 70 львов, свыше 50 тигров, а также сотни других животных: медведи, леопарды, верблюды, жирафы. Примерно 20 га из 32 га «Тайгана» отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.