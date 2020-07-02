Верховный суд США согласился заслушать дело о публикации секретных документов большого жюри по «российскому расследованию» спецпрокурора Роберта Мюллера, говорится на сайте суда.

Палата представителей под руководством большинства демократов требовала распространить документы, подозревая наличие в них инкриминирующих сведений о президенте США Дональде Трампе. Администрация Трампа возражала, указывая, что конгресс не должен иметь право изучать мотивы возбуждения того или иного расследования.

Несмотря на то, что решение Верховного суда нельзя предсказать заранее, де-факто нынешнее согласие его рассмотреть является победой Трампа, поскольку дело будет рассмотрено, вероятнее всего, уже после выборов президента в ноябре. Если Трамп будет переизбран, либо республиканцы получат контроль над палатой представителей, дело может утратить остроту или вообще быть отозвано. Таким образом, Верховный суд избежит вмешательства в конфликт законодательной и исполнительной ветвей власти.

При этом Верховный суд еще не решил дела об обнародовании финансовых документов Трампа, которых требуют в палате представителей.

Демократы спорят с тем, правильно ли изложил ход расследования Мюллера генпрокурор, глава министерства юстиции Уильям Барр. По заявлению Барра, Мюллер подтвердил обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года (Россия эти обвинения отрицает), но не нашел свидетельств «сговора» президента Дональда Трампа с Россией (наличие такого сговора отрицали как в Кремле, так и в Белом доме).

Мюллер предъявил обвинения ряду бывших сотрудников и приближенных Трампа и добился обвинительных приговоров против ряда из них. Так, бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получил тюремный срок за финансовые и налоговые нарушения, бывший советник Трампа Роджер Стоун — за воспрепятствование правосудию, бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн сейчас ждет снятия обвинений в даче ложных показаний после вмешательства минюста.