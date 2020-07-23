Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать гражданское дело по жалобам экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах президента страны, на решение ЦИК о нерегистрации его кандидатом, говорится в опубликованном на сайте суда в четверг определении.

«Отказать в возбуждении гражданского дела по жалобам Бабарико Виктора Дмитриевича на постановление Центральной комиссии… об отказе в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь. Определение вступает в законную силу немедленно и обжалованию в апелляционном порядке не подлежит», — говорится в документе.

Там поясняется, что в соответствии с законодательством лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, может обжаловать решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в трехдневный срок со дня принятия решения. «Этот срок является пресекательным и восстановлению не подлежит…. Жалобы Бабарико на постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года подписаны заявителем 17 июля 2020 года и в тот же день направлены в Верховный суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико определенного избирательным кодексом срока», — отмечается в определении суда.