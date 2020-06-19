Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов, сообщил Минюст.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили Mpravda.com в министерстве, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.

Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению Москвы, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

«Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях», — добавили в Минюсте.

Российская сторона считает, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами «с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа» чиновников, отвечавших за приватизацию.

Офшорные «компании-пустышки» фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.