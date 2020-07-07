Верховный суд Испании отклонил три иска, поданные в связи с эксгумацией бывшего испанского диктатора Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), сообщает испанское телевидение TVE.

Текст решения должен быть полностью обнародован в ближайшие дни.

Иски на незаконность эксгумации подали Фонд Франсиско Франко, братство бенедиктинцев Куэльгамурос (которое управляет базиликой в Долине Павших, где находилась могила диктатора) и Ассоциация защиты Долины Павших.

Точка в этом деле была поставлена после того, как Верховный суд отклонил последний из предъявленных исков – против судьи Пабло Лукаса, который в сентябре прошлого года подтвердил законность эксгумации. По мнению Фонда Франко, судья не мог быть беспристрастным, поскольку в 1991 году он входил в состав конкурсной комиссии, одобрившей кандидатуру Кармен Кальво (занимает сейчас должность вице-премьера Испании) на должность штатного преподавателя конституционного права в университете Кордовы.

Фонд требовал признать судебное решение незаконным и вернуть тело Франко на место прежнего захоронения.

Останки Франко перезахоронили 24 октября 2019 года: прах перенесли из базилики в Долине Павших, где покоятся жертвы гражданской войны (1936-1939) с обеих сторон, на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо под Мадридом, где похоронена его жена. Инициатором перезахоронения выступило правительство социалистов.