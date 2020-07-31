Американские санкции против Тегерана являются преступлением, нацелены на развал экономики страны, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Безусловно, санкции США – это преступление, большое преступление против нации», — сказал Хаменеи, чье выступление показывало иранское телевидение.

По его словам, своими санкциями Вашингтон нацелен помешать Ирану прогрессировать – главным образом в научной сфере. В долгосрочной перспективе, отметил он, санкции направлены на развал экономики Ирана.

Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.