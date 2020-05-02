СПОРТ

Верховая езда, дрессировка и игра на скрипке: чему самоизоляция учит спортсменов

11:15 02/05/2020

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Карантин – не время унывать. Такого мнения придерживаются звезды казахстанского спорта. В условиях самоизоляции они стали заниматься необычными для себя делами. Олимпийский чемпион Илья Ильин запел, а юная фигуристка Элизабет Турсынбаева начала играть на скрипке и печь печенья, сообщает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

Сезон Континентальной хоккейной лиги в этом году остался без победителя. Из-за пандемии коронавируса спортивные соревнования отменили, а хоккеистов разогнали по домам. Среди них Никита Клещенко.

«Первый месяц я отдыхал, по большей части восстанавливался, тренировки были редкие. Плюс еще никуда ходить не мог, дома тренировался, в подъезде бегал по лестнице вверх – вниз», – сказал защитник хоккейного клуба «Барыс».

Защитник сборной Казахстана на карантине перепробовал все: читал любимые книги, освоил кулинарное искусство, начал изучать иностранные языки. Еще занялся дрессировкой собаки.

Никита говорит, что заняться воспитанием собаки породы джек-рассел-терьер раньше не позволяло время, теперь его много. Нашел в интернете уроки дрессуры. Теперь непослушная ранее Рута выполняет все его команды.

«Охотничья собака, когда времени мало было и ей некуда энергию девать, начинает беситься, она неуправляемая. Мы ходили к друзьям, у которых собака, она просто на нее нападает и грызет, совершенно дьявол. Сейчас она стала ходить за мной и слушает меня – превращается в порядочную собаку», – рассказал хоккеист.

В воспитании собаки Никите помогает его девушка, иначе не будет эффекта от занятий: она должна выполнять команды обоих хозяев. Никита признается, что за это время и сам стал более дисциплинированным.

«Я стал лучше себя понимать, я стал лучше себя контролировать, я дрессирую собаку и себя тоже в это время дрессирую. Если я буду неправильно вести себя, то и собака не будет меня слушаться. Мы начинаем с себя, а потом уже собака», – отметил Клещенко.

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы во время карантина больше времени посвящает занятиям на открытом воздухе. Осваивает верховую езду. Самоизоляцию обладатель титулов WBA проводит в горах под Алматы. Видео пробежек и разминок выкладывает в социальные сети. Боксер должен был вернуться на ринг 28 марта – бой против канадского спортсмена Тима Кронина. Но из-за пандемии вечер бокса был отменен. Он верит, что еще сможет показать себя наилучшим образом и защитить титулы, когда снимут все ограничения.

«Думаю, карантинный режим можно провести с пользой. И с большой пользой работать над своими ошибками. Я каждый день тренируюсь, стараюсь свои ошибки исправить, отрабатываю комбинации. Школу бокса делаю, вспоминаю то, что забыл, и книжки читаю», – рассказал Ербосынулы.

Практически все звезды казахстанского спорта в условиях самоизоляции начали открывать в себе новые таланты. Так, фигуристка Элизабет Турсынбаева увлеклась игрой на скрипке и приготовлением сладостей, а тяжелоатлет Илья Ильин – пением.





Кирилл Харламов