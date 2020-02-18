Верба начала зацветать в Москве. Об этом 18 февраля сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы Минприроды.

Первые набухшие почки заметили на юге столицы в районе реки Химки. По словам специалистов, цветение вербы стало следствием аномально теплой погоды. В ведомстве предположили, что из-за тепла в городе вегетационный период растений начнется раньше.

Вместе с тем, уточнили в Минприроды, проблема может возникнуть из-за последующих заморозков, которые могут быть губительными для проснувшихся животных и растений

Как отмечает «Москва 24», в январе в «Аптекарском огороде» из-за аномальных температур начали цвести подснежники, а к середине месяца воздух прогрелся до +4 градусов — это стало рекордом почти столетней давности. 9 января в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга из-за аномально теплой погоды также стали распускаться первоцветы.