Телешоу «Спаси свою любовь» может обрести новых участников в лице Венцеслава Венгржановского и его супруги Даши. Совсем недавно Венцеслав в очередной раз появился в студии телепроекта и поведал о череде скандалов с женой, которые неумолимо ведут их семейную жизнь к разводу. Со слов Венца, все началось еще тогда, как на их свадьбе объявилась его любовница с компании теста на беременность, и Дарья устроила новоиспеченному мужу существенную взбучку.



С тех пор прошло несколько месяцев, но конфликт между супругами лишь продолжает набирать обороты. Венгржановский сознался, что очень боится жену, однако его намерение спасти их семейный союз все еще остается твердым. Также он отметил, что спасать семью в стенах ССЛ ему будет намного сподручнее, ибо здесь его жизни ничто не будет угрожать, так как у его неистовой супруги не поднимется рука прибивать его под прицелами камер.



Приглашение ребятам на шоу было встречено бурными овациями со стороны гостей студии, и Влад Кадони решил не откладывать дело примирения супругов в долгий ящик и предложил им слиться в поцелуе. В ответ на это Венгржановский отвернулся от жены, явно демонстрируя неготовность столь поспешно идти на компромисс.