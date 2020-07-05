Транзит по Венгрии разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной, сообщила в воскресенье Госпогранслужба Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Венгрия с 29 июня откроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной.

«В частности с 14.00 (совпадает с мск — ред.) 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска «Берегшурань»-«Лужники» и «Захонь»-«Чоп (Тиса)», — сообщила пресс-служба.

Пункты пропуска были закрыты из-за ситуации с коронавирусом.