Россия вошла в число государств так называемой «желтой» зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России. Это означает, что с 15 июля 2020 года россияне (в отличие от граждан государств «красной» зоны) смогут посещать Венгрию, но при соблюдении некоторых условий. Путь в эту европейскую страну открыт тем, кто предъявит документы, подтверждающие отрицательные тесты на наличие коронавируса.

В рамках эпидемиологических мер, введенных в связи с COVID-19, с 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию изменятся.

Согласно решению венгерских эпидемиологических властей, Россия вошла в число стран «желтой» зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на «желтые» и «красные» зоны).

Граждане Венгрии, приезжающие из России, и члены их семей, а также граждане, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии.

Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней.

Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке.

Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде.

Помимо России в «желтой» зоне Венгрии оказались Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. К наиболее опасной «красной» зоне отнесены, среди прочих, Албания, Черногория и Украина. Список стран будет регулярно пересматриваться.

Напомним, ранее, в конце июня, Совет стран Евросоюза рекомендовал с 1 июля снять ограничения на необязательные поездки для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая по принципу взаимности. Россия, США, Бразилия в этот список тогда не вошли.

Рекомендация не является обязательной к исполнению, сообщили в Совете, однако государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в специальный список.

Перечень стран обновляется каждые две недели. «Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет», – заявил на этой неделе посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном открытии европейских границ для России.

В середине июня, как сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, россияне смогут выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу.

В минувшую пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что с 15 июля власти начнут снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение будут постепенно возобновлять со странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный показатель прироста числа заразившихся – один процент и менее.