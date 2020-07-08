Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщило о «нейтрализации» самолета с бортовым номером США, который нарушил воздушное пространство страны.

«CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации», — говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.

Сообщение сопровождают снимки горящего сбитого судна, на киле которого хорошо сохранен номер N339AV. Согласно данным сервиса Flightradar, речь о самолете марки Hawker 800, принадлежащем частному лицу. Накануне он выполнял зарегистрированный полет на территории Мексики из центрального штата Толука на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо.

Официальной информации о месте происшествия, грузе и экипаже не приводится, однако такие инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков. Стоимость такого самолета на вторичном рынке составляет в среднем 2 миллиона долларов, грузоподъёмность — 900 кг. Месяцем ранее минобороны сообщало об аналогичном происшествии на западе страны, предположительно, сбитый самолет использовался наркоторговцами.

В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом, затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.