МИД Венесуэлы призвал осудить заявления Южного командования США об излишнем контроле венесуэльских вод и назвал провокацией маневры ракетного эсминца «Пинкни» в своих прилежащих водах.

«Боливарианская Республика Венесуэла обращается к национальному и международному сообществу с просьбой осудить позорные заявления Южного командования Соединенных Штатов Америки, в которых указывается, что Венесуэла осуществляет «чрезмерный контроль» над своими юрисдикционными водами, в то время как военный корабль USS Pinckney (DDG-91) находился вал в нашей прилежащей зоне на расстоянии 16,1 морских мили от побережья Венесуэлы», — говорится в заявлении МИД Хорхе Арреасы в Twitter.

Согласно сообщению Южного командования на сайте этой структуры, ВМС США накануне «оспорили чрезмерные запросы Венесуэлы в международных водах в ходе успешной операции по свободной навигации в Карибском море».

МИД Венесуэлы в своем заявлении указал, что тайное проникновение американского военного судна в юрисдикционные воды страны явно нарушает международное морское право, и связал «беспорядочные и инфантильные провокационные действия» американских военных с недавним предвыборным визитом президента США Дональда Трампа на базу военного командования во Флориде.

Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса. По его словам, для этого там будут размещены дополнительные корабли, самолеты и вертолеты. При этом агентство Рейтер передавало ранее, что в рамках борьбы с наркоторговлей администрация Трампа разместит корабли ВМС рядом с Венесуэлой, чтобы оказать давление на президента Николаса Мадуро и его союзников. Вашингтон не признает Мадуро президентом страны и считает таковым лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства.