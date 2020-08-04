Венесуэла продвинулась в необходимых медицинских процедурах, чтобы иметь возможность приобретать российский препарат против коронавируса «Авифавир», заявил Mpravda.com венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

«Мы уже продвинулись в некоторых медицинских и бюрократических процедурах, чтобы иметь возможность получить это лекарство для лечения пациентов с COVID-19, поэтому я думаю, что скоро мы увидим его в Венесуэле», — сказал Арреаса.

Министр отметил, что Венесуэла гордится тесными отношениями, которые она поддерживает с Россией, и сказал, что он восхищен научным потенциалом РФ.

«Мы также испытываем восхищение научным потенциалом России в отношении вакцины», — добавил министр.

По словам Арреасы, правительство Венесуэлы надеется, что эта вакцина также скоро прибудет в Венесуэлу для вакцинации населения.

«Авифавир», в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.