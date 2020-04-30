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Журналист Алексей Венедиктов выстраивал вокруг своей бывшей помощницы Леси Рябцевой ореол своей любовницы, но никогда к ней не прикасался. Об этом сама Рябцева сообщила Daily Storm.

Венедиктов, как сообщал «Рамблер», — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Вчера журналистка Анна Ведута обвинила его в харрасменте. По ее словам, в 2012 году Венедиктов обнял ее на заднем сиденье автомобиля и стал трогать за ноги, а перед дверью ее дома попытался поцеловать.

В тот же день Венедиктов заявил, что не помнит этого, но, если нечто подобное имело место, то не так, как рассказала Ведута. При этом он перед ней извинился.

В свою очередь, Рябцева рассказала, что пережила огромное эмоциональное напряжение из-за общения с Венедиктовым по той причине, что тот создавал вокруг нее ореол своей любовницы и эскортницы.

«Я никогда не спала с Венедиктовым. У меня не было никакого физического контакта с ним вообще ни в каком виде», — сообщила она, добавив, что однажды Венедиктов приобнял ее за бок и однажды поцеловал в щеку.

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