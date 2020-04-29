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Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» обвинили в домогательствах, сообщает «Русская служба BBC». Жертвой журналиста якобы стала бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута.

Об этом изданию сообщила сама девушка. Она отметила, что инцидент произошел в 2012 году. Тогда Венедиктов пригласил ее на ужин с коллегами. Главред «Эха» по окончанию трапезы предложил отвезти домой Ведуту и двух ведущих радиостанции Татьяну Фельгенгауэр и Оксану Чиж. Журналистки вышли из автомобиля вместе. Оставшись на заднем сидении вдвоем, Венедиктов якобы начал приставать к своей спутнице: он обнял ее и начал трогать за коленки, поднимая руку по внутренней стороне бедра. Ведута просила его не делать этого, а когда машина остановилась, выбежала из автомобиля. Редактор бросился за ней. У дверей он спросил, кто находится дома у девушки и попытался ее поцеловать. Ей удалось вырваться из объятий мужчины и забежать в квартиру.

«Час сидела на полу в ванной, уставившись в стену», — описала свое состояние Ведута, подчеркнув, что долгое время молчала, потому что ей было стыдно.

Венедиктов на просьбу журналистов прокомментировать обвинения в харассменте заявил, что не приставал к девушке и тем более не пытался попасть к ней в квартиру.

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