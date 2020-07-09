И установила новый рекорд.

Бьянка Хейс проехала на велосипеде 5900 км за 20 дней и установила тем самым мировой рекорд, пишет UPI.

Девушка стартовала из Ванкувера и отправилась в Галифакс, то есть двигалась с западного побережья страны на восток. Первоначальной целью девушки было побить мужской рекорд. Однако для этого ей надо было уложиться в 15 дней. После своего путешествия Бьянка стала самой быстрой женщиной на велосипеде в Канаде. За время поездки она сменила 20 шин.

Фото: BC Cancer Foundation

Деньги, вырученные от акции ($22 000) она отдала центру, который изучает рак яичников. У девушки от него умерла родная сестра. Бьянку беспокоит, что исследования этого заболевания не получают должного финансирования.