Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.

Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.

Meer → https://t.co/dJU0vqPc83 pic.twitter.com/KL1VAvFXES

— NOS Sport (@NOSsport) August 5, 2020